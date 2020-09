Il Sassuolo non chiude la porta alla Juventus per Manuel Locatelli. Intervenuto a Sky Sport, l'amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali spiega: "Si può fare? Non è facile. Credo che alla base di tutto ci sia il desiderio da parte nostra di tenerlo. Abbiamo il desiderio che Locatelli posta restare con noi anche questa stagione, di fronte c'è un Europeo e con noi ha più possibilità di mettersi in mostra. Normale che però se c'è una grande società come può essere la Juve o altre, Locatelli è ambito anche da squadre straniere, se ci sono le condizioni per tutti, anche per noi e non solo per il giocatore. vedremo cosa riusciremo a fare. Oggi credo che Locatelli sia ambito da tanti, non soltanto dalla Juventus. Se parte Ramsey la Juve può venire a rompere le scatole? non è un rompere le scatole, richieste come queste fanno piacere. Devono esserci le condizioni, l'aspetto economico è importante: l'abbiamo valorizzato con il grande lavoro di De Zerbi, deve esserci la ricompensa ad altra".



BOGA - "Vediamo, vale lo stesso discorso di Locatelli. Il discorso è che resti. Siamo all'inizio, è ancora lungo il percorso".