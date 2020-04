. Dimentichiamoci quindi i giochi di mercato, le partite a scacchi e le mosse sotto traccia.In questi giorni dalla Spagna si stanno sbizzarrendo. I quotidiani spagnoli parlano di una trattativa già definita con il calciatore argentino, insomma secondo loro Lautaro ha già scelto, vuole il Barcellona e ha dimenticato l’Inter.Parto dal presupposto che io non credo assolutamente a questa ipotesi.. Quale giocatore non rifletterebbe a 22 anni sulla possibilità di giocare per una delle squadre più titolate e spettacolari del mondo? Nessuno. Eppure c’è il rovescio della medaglia. Lautaro è stato scoperto dall’Inter che ne fa il centro del suo progetto. L’argentino sta esplodendo con la maglia nerazzurra, sa che il progetto è serio, ben impostato e economicamente interessante e sempre in evoluzione. Martinez ha un allenatore ambizioso che punta su di lui e che lo può far crescere con un partner d’attacco che in questo momento è come un fratello per lui, nella vita e nel gol. InsommaMa se lo scenario dovesse diventare più specifico e Lautaro accettasse il Barça siamo sicuri, certi che l’Inter non “calerebbe le braghe”.Marotta e Zhang sanno che Lautaro non forzerà la mano per partire anche se vorrà giustamente un adeguamento del contratto. Forti di questo i dirigenti nerazzurri diranno al Barça che se vuole il giocatore i 111 milioni non saranno trattabili.. Leggermente arrogante il loro modo di fare e sicuramente sono fuori strada. Sembra quasi che il giocatore per loro sia di proprietà degli spagnoli e non dell’Inter che ne deciderà eventualmente il futuro.InsommaIl Barcellona non naviga in buone acque. A livello economico non sta bene e deve fare attenzione a tutto, a livello ambientale è un fuoco che arde dall’interno. Non proprio un buon ambiente per crescere adesso., Suarez ha 34 anni, insomma Lauti non avrebbe la sicurezza di chi lo può tutelare nello spogliatoio.Ne sentiremo ancora nei prossimi giorni in attesa di tornare a giocare sperando che l’argentino resti concentrato e non si faccia distrarre dal mercato e dalle sue voci perché, in caso di ripresa, servirà tutta la sua classe e la sua professionalità per far sì che lo sprint finale sia vincente.Forza Inter sempre!