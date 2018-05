L'ex giocatore di Fiorentina e Milan Stefano Carobbi ha parlato ai microfoni di Lady Radio del mercato della squadra viola: "Voto alla stagione della Fiorentina? Per me è un anno da 7 perché dopo la batosta che c’è stata saper gestire la situazione non è stato semplice. I ragazzi sono giovani e speriamo che questo progetto inizi da questa annata, ripartendo dalla conferma dei titolari. Bisogna costruire una squadra da Europa perché Firenze, la proprietà e i tifosi se lo meritano. Caso Milan? Se dovessero essere esclusi sarebbe un bene fare le coppe. Sarebbe un premio alla costanza e ai conti sani che ha la Fiorentina. Biraghi e Laurini? Francamente devono migliorare, non mi sono dispiaciuti. Questa Fiorentina però ha bisogno di giocatori di esperienza che sappiano gestire i giovani. Balotelli? Dipende da come arriva ma potrebbe essere la giusta ciliegina. Magari anche quella che si aspetta il pubblico".