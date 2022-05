Carolina Stramare è sempre più protagonista! Vincitrice della 80ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia, presentatrice della piattaforma di streaming Helbiz Live, per la Serie B, e a fianco di Enrico Papi nella conduzione di due puntate di Scherzi a parte. Presente a Roma ("La mia città preferita") nei giorni della finale di Coppa Italia e degli Internazionali d'Italia di tennis, Carolina a febbraio era salita alla ribalta delle cronache rosa legate al calcio, quando il suo nome era stato accostato a quello di Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus ieri sconfitta dall'Inter nella finale di Coppa Italia. La Stramare però non aveva voluto commentare la richiesta di dettagli sulla relazione: "Cosa vorrei che la gente smettesse di dirmi o chiedermi? Un'idea ce l'avrei... Perché non vi parlo mai della mia vita sentimentale? Non ho mai parlato della mia vita privata in 7 anni. Le cose in grado di destabilizzare il nostro umore vanno preservate".



