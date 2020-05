L'Argentina nel cuore, e una carriera da modelle da lanciare con forza. Spesso la combo calcio e belle ragazze è stata sopravvalutata, ma per Carolina Impu e Maria Del Mar Molar non è così. Anzi il legame delle due bellissime argentine va oltre la foto postata in compagnia di Dan Bilzerian e vestite soltanto con una maglia dell'Albiceleste in formato top succinto.



Entrambe sono finite sulla prima pagina di Playboy e se Carolina: 'È sempre pronta per nuovi amori' è proprio uno scandalo amoroso a legare Maria al mondo del pallone e in particolare alla nazionale del Messico. I media spagnoli, infatti, accusarono lei, insieme a una sua amica, di essere state protagonista di un party hot con il Chicharito e compagni prima di un pesante ko per 4-0 contro l'Argentina in un'amichevole del 2019. Lei ha negato tutto, ma alcune foto testimoniano che passò la notte in quell'albergo. Una distrazione che pagò per l'Argentina che vinse 4-0 con tripletta di Lautaro Martinez.



