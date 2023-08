Carolina Stramare, in passato chiacchieratissima con l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic, esce allo scoperto. Il suo fidanzato è ancora un calciatore e dopo la foto postata da lui qualche giorno fa, che conferma le voci sulla loro relazione, è arrivata una foto in ascensore, pubblicata dall'ex Miss: si tratta della punta del Torino Pietro Pellegri, in passato legato a Viktorija Mihajlovic, figlia del compianto allenatore Sinisa Mihajlovic.



Di seguito le migliori foto di Carolina Stramare.