La nuova stagione di Pechino Express prenderà presto il via. Il format televisivo che prevede un viaggio a tappe in cui coppie di concorrenti si ritrovano a dover superare sfide e imprese senza soldi a disposizione sarà presto trasmesso da Sky e avrà molti volti legati alllo sport e al nostro pallone più o meno direttamente.



Fra i concorrenti annunciati, infatti, ci sarà Martina Colombari, la moglie di Billy Costacurta, che farà coppia con il figlio Achille. Ma anche Carolina Stramare, ex Miss Italia, ex volto della Serie B ed ex anche dell'attaccante Dusan Vlahovic che farà coppia con la modella di origini greche Barbara Prezia. Ma anche Federica Pellegrini con il compagno Matteo Giunta e l'ex centravanti Totò Schillaci con la moglie Barbara Lombardo.



Ecco nella nostra gallery alcuni degli scatti delle protagoniste di questa edizione.