Si è parlato a lungo del flirt che c'è stato fra l'ex Miss Italia e volto di Helbiz Carolina Stramare e il centravanti della Juventus, Dusan Vlahovic. La love story fra i due sembra però ormai terminata con la splendida Carolina che ha lasciato per strada diversi indizi social su quello che potrebbe essere il suo nuovo compagno. Si tratta del portiere dell'Inter Ionut Radu con cui è stata pizzicata a Montecarlo, a San Siro e che in diverse occasioni è apparso anche nelle sue stories di Instagram.



Che sia solo amicizia o l'inizio di qualcosa di più non è dato saperlo dato che la bellissima Carolina non parla quasi mai apertamente della sua vita privata. Nel frattempo eccola nella nostra gallery.