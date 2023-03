Carolina Stramare è tra i protagonisti più attesi della nuova edizione di “Pechino Express”. L’ex miss Italia sarà in coppia con un’altra bellissima modella, Barbara Prezia, e affronterà le mille peripezie del reality itinerante di Sky. Prima della messa in onda del primo episodio, Carolina si è concessa a Tuttosport per una lunga intervista, in cui ha parlato anche di quel Dusan Vlahovic, definito “un giocatore speciale per lei”. I due sono stati al centro delle voci di gossip che li vedevano insieme. La stessa Stramare ha avuto anche una liaison con Radu, ex giocatore dell’Inter.



“È un momento no che probabilmente doveva arrivare. Ha avuto grandi successi a Firenze e poi quando è arrivato alla Juventus si è ritrovato a vivere una realtà nuova, diversa, che probabilmente non si aspettava nemmeno lui. Da un giorno all'altro si è ritrovato a Torino, a giocare per la Juventus. La sua vita è stata stravolta. Ho visto il cambiamento nel giro di pochi giorni. L'hanno prelevato da Firenze e trasportato a Torino, con i tifosi della Fiorentina che cercavano di affossarlo. La pubalgia? Ne soffriva già in passato, ma lui di stare fuori non ci pensa nemmeno. Vuole sempre dare di più perché lui è serbo, è un duro. Lui alla Juventus ci tiene tantissimo. L'ho sempre invidiato sotto tanti aspetti. Gli invidio la sua concentrazione, il suo voler arrivare all'obiettivo sul lavoro. È molto grato di quello che ha conquistato. La Juventus vuole tenersela stretta". Queste le sue parole. In attesa di vederla in viaggio, i suoi followers se la godono sui social. Queste le sue FOTO più belle.