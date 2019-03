Carpi-Ascoli 1-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 42' Ngombo (A); 48' Poli (C)



Carpi (4-4-1-1): Piscitelli; Sabbione, Kresic, Poli, Rolando; Mustacchio (68' Concas), Coulibaly, Pasciuti (82' Di Noia), Jelenic; Marsura (58' Vano); Arrighini. All. Castori.



Ascoli (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Laverone, Quaranta (46′ Cavion), Brosco, D’Elia; Addae, Troiano, Frattesi; Ninkovic (59' Ciciretti)); Ngombo (75' Ganz), Beretta. All. Vivarini.



Arbitro: Rapuano di Rimini



Ammoniti: 43' Ngombo (A), 45+1' Addae (A), 53' Sabbione (C), 64' Laverone (A)



Espulsi: 87' Ganz (A)