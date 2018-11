Carpi-Benevento 2-2 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 54' Letizia (B), 70' Coda rig. (B), 86' Concas (C), 90+3' Vano (C)



Carpi (4-4-1-1): Colombi; Pachonik, Sabbione, Poli, Buongiorno (72' Machach); Jelenic, Mbaye (77' Di Noia), Pasciuti, Piscitella (59' Vano); Concas; Arrighini. All. Castori.



Cosenza (3-5-2): Montipò; Volta, Billong, Costa (8' Di Chiara) (46' Sparandeo); Gyamfi, Tello, N. Viola, Bandinelli, Letizia; Asencio (72' Buonaiuto), Coda. All. Bucchi.



Arbitro: Piscopo di Imperia



Ammoniti: 33' Asencio (B); 45+2' Sabbione (C); 63' Gyamfi (B); 64' Vano (C); 71' Arrighini (C); 75' Tello (B); 78' Machach (C); 82' Sparendeo (C)