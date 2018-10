Stefano Bonacini, dirigente del Carpi, parla alla Gazzetta di Modena: "Così non mi sta bene non siamo quelli visti ad Ascoli. In una stagione ci possono essere momenti negativi ma bisogna essere bravi a superarli. Ho visto la squadra giocare come si deve a Perugia, con il Brescia e Cittadella, per il resto non pervenuti. Si può perdere, ma sempre dando il massimo e ultimamente non lo stiamo facendo. Deciderò io quando terminerà il ritiro, sperando che possa servire proprio a darci una svegliata"