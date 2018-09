Fabrizio Castori, allenatore del Carpi, parla alla vigilia della sfida con lo Spezia: "Affrontiamo una squadra molto forte, che punta ai primi posti. Sarà arrabbiata perché arriva da una sconfitta, inoltre c’è l’incognita della tenuta fisica alla terza partita in una settimana. Piu e Wilmots non sono convocati per problemi fisici, così come Pezzi... Buongiorno? Ha fatto benissimo a Perugia, era la prima volta per lui in un ruolo nuovo. L’avevo messo in pre allarme e sono contento. Dobbiamo valutare la condizione di tanti giocatori, qualche cambio ci sarà inevitabilmente. Mokulu? Per la sua struttura fisica ha bisogno di giocare con continuità. E’ chiaro che la condizione fisica ancora non sia al massimo ma se continua così sarà presto imprescindibile per noi... Se è già il mio Carpi? E’ chiaro, altrimenti non sarei venuto. La prima cosa è ridare a questi giocatori una identità ben precisa, come quella che abbiamo già visto in passato. Questo è il primo passo, al di fuori di ogni discorso tattico o tecnico".