Carpi-Foggia 0-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 9' e 83' Iemmello (F)



Carpi (5-3-2): Colombi; Pachonik, Sabbione (86' Romairone), Suagher, Poli, Pezzi; Jelenic, Vitale, Di Noia (77' Concas); Marsura, Vano (69' Arrighini). All. Castori.



Foggia (3-4-3): Noppert; Tonucci, Martinelli, Boldor; Zambelli, Gerbo (84' Deli), Agnelli, Ranieri (59' Rubin); Galano (64' Busellato), Mazzeo, Iemmello. All. Padalino.



Arbitro: Pillitteri di Palermo



Ammoniti: 22' Poli (C); 24' Vano (C); 26' Tonucci (F); 45'+1' Sabbione (C); 63' Di Noia (C); 80' Zambelli (F), 85' Iemmelli (F); 86' Suagher (C)