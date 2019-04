Carpi-Pescara 0-0



Carpi (4-4-1-1): Piscitelli; Pachonik, Poli, Sabbione, Pezzi; Rolando (70' Piscitella), Pasciuti, Coulibaly, Marsura (83' Vano); Crociata; Cissè (61' Arrighini). All. Castori.



Pescara (3-5-2): (4-3-3): Fiorillo; Ciofani (83' Balzano), Bettella, Perrotta, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Crecco; Antonucci (60' Bellini), Mancuso (71' Capone), Sottil. All. Pillon.



Arbitro: Minelli di Varese



Ammoniti: 64' Mancuso (P); 76' Brugman (P); 82' Poli (C); 83' Sottil (P); 90' Sabbione