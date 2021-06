Come ormai noto, Sandro Pochesci non sarà l'allenatore del Carpi per la prossima stagione: all'annuncio dei giorni scorsi, sta ora seguendo la scelta per il sostituto, che, stando a quanto riporta Il Resto del Carlino online, risponde al nome di Daniele Di Donato, reduce dall'esperienza con la Vis Pesaro: per lui contratto annuale, più eventuale opzione.