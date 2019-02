Carpi-Verona 1-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 43' Di Noia (C), 56' Matos (V)



Carpi (3-5-2): Colombi (61' Piscitelli); Poli, Pezzi, Jelenic; Pachonik, Coulibaly, Sabbione, Vitale, Di Noia; Arrighini (81' Cisse sv), Mansura (67' Concas). All. Castori.



Verona (4-3-3): Silvestri; Vitale, Dawidowicz (46' Faraoni), Bianchetti, Empereur; Zaccagni (56' Matos), Colombatto, Danzi; Lee, Di Carmine, Di Gaudio (77' Tupta). All. Grosso.



Arbitro: Ros di Pordenone



Ammoniti: 20' Dawidowicz (V), 44' Pezzi (C), 45' Sabbione (C), 73' Danzi (V), 75' Coulibaly