La speranza si era riaccesa nella mattinata di ieri. Una telefonata dal suo agente Henrotay volato a Londra, gli intermediari al lavoro,: di fronte al minimo spiraglio, il belga ha spalancato le porte e preparato i bagagli pur di tornare in Europa, tentato dall'offerta rossonera ancor più dopo aver capito che l'opzione Arsenal si stava raffreddando. Eppure,- Mentre Carrasco spingeva con la dirigenza e il presidente per essere liberato destinazione Milan, la risposta è stata negativa nonostante il rilancio rossonero.con ingaggio (pesantissimo, ovvero 5 milioni rimanenti dai 10 totali più bonus per questi 6 mesi di stagione) da condividere. Proprio lo stipendio è un punto fondamentale, il Dalian non vuole pagarne un centesimo in caso di cessione ma soprattutto non ha voluto dare apertura alla formula del prestito.: Zhang Lin, chairman del club cinese, ha spiegato ai suoi collaboratori che. Il Dalian aveva offerto 50 milioni per Belotti al Torino e poi 60 milioni alla Lazio per Immobile, entrambe le proposte sono state rigettate. Ecco perché il presidente cinese si è irrigito e ha chiuso a ogni idea di prestito, bloccando Carrasco almeno fino alla prossima estate a meno di rilanci clamorosi (prestito oneroso e con ingaggio completamente pagato). Muro e toni alti,. Il Milan ci ha provato, sono ore frenetiche e nulla è escluso sul fronte esterno. Ma il Dalian non vuole fare sconti.