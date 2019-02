Yannick Carrasco, talento ex Atletico oggi al Dalian Yifang, piace sia a Inter e Milan. Questo il pensiero dell'intermediario Federico Pastorello a RMC Sport: "Servirebbe chiedere al suo agente. Io feci da intermediario. Carrasco è un giocatore importante, che farebbe le fortune di qualsiasi club europeo. I cinesi sono personaggi un po' complicati, ragionano meno con l'appeal tecnico-tattico e più con simpatie e antipatie. E' questo che ha provocato l'insuccesso della trattativa in questo inverno. Ad un certo punto era un'idea sia per l'Inter che per il Milan, entrambe si erano interessate, poi purtroppo non se n'è fatto di nulla. Il suo agente saprà come consigliarlo al meglio per il mercato estivo".