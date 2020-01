. Un anno fa è stato a un passo dall'Inter per poi veder sfumare tutto in extremis per volontà del Dalian Yifeng, adesso inveceper l'esterno belga. Un'occasione di mercato più che interessante: libero in, Carrasco nei giorni scorsi si era anchecome opportunità per sostituire Suso da esterno puro.- La dirigenza rossonera non ha voluto approfondire un prestito secco di 6 mesi con uno, ancora vincolato ai vecchi contratti del calcio cinese. Avendo già fatto l'operazione Ibrahimovic a breve termine, il Milan inquadrava diversamente questo discorso e. Gli spagnoli si sono inseriti all'improvviso con forza quando hanno dovuto rinunciare all'arrivo immediato di Cavani, Yannick conosce l'ambiente e ha dato l'ok al trasferimento che verrà chiuso a breve. Carrasco e l'Italia sanno solo sfiorarsi. Perché sarà ritorno a Madrid.