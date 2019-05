. Da difensore, ha vissuto i colori bianconeri tra il 1991 e il 1996, collezionando 166 presenze e 2 gol tra tutte le competizioni, oltre a una bacheca invidiabile: uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Coppa Uefa e, soprattutto, la Champions League del 1996, l'ultima alzata al cielo dalla Vecchia Signora. Carrera ha poi fatto ritorno a Torino nel 2009, dapprima nelle giovanili bianconere e poi come, sostituendolo anche per dieci partite da primo allenatore in seguito alla sua squalifica, con 7 vittorie e 3 pareggi in dieci partite in tutto. Oggi, dopo la vincente esperienza allo Spartak Mosca,"In qualsiasi squadra, in qualsiasi Paese, non fa differenza. Sono aperto a tutto"."Immaginarlo ora è difficile, sarebbe bellissimo però. Allenare la Juventus, anche da tifoso bianconero, sarebbe fantastico. Adesso è difficile da immaginare".