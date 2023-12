L'ex collaboratore di Antonio Conte e oggi allenatore, Massimo Carrera, ha parlato al Corriere del possibile ritorno in bianconero dell'allenatore salentino.



"Cosa farà la prossima estate? Non lo so, davvero, bisognerebbe chiederlo a lui. Rispetto a quando è andato via, la dirigenza juventina è cambiata tanto. Potrebbe esserci spazio e modo per un nuovo incontro".