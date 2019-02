Una vita alla Juventus, tra campo e panchina. Ma una parte di storia di Massimo Carrera è stata anche in maglia azzurra, e parliamo di Napoli Calcio. A Radio Kiss Kiss, il medium ufficiale della squadra partenopea, il tecnico ex Spartak Mosca ha raccontato il suo rapporto con le due squadre e della partita di domenica. "Il Napoli dovrà cercare di battere la Juve per metterle pressione. Bisognerà fare il massimo, poi se la Juve sarà più brava vorrà dire che avrà meritato lo scudetto. Ma, ripeto, il Napoli ha tutte le possibilità per mettere in difficoltà la Juve", le sue parole riportate da TuttoNapoli.net.