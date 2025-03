Carrera pronto per una nuova sfida: "Mi manca la Russia, vorrei un progetto a lungo termine"

Massimo Carrera è pronto per una nuova sfida. L’ex calciatore della Juventus ha aperto a un possibile ritorno in Russia dopo i trionfi alla guida dello Spartak Mosca tra il 2016 e il 2018. "Sono pronto ad una nuova avventura nel campionato russo. Per me i voli non sono un problema.. Se mi offrissero un progetto a lungo termine, sarei felice. Non ho paura dell'aspetto logistica. Mi manca Mosca e persino il traffico della Capitale. A volte rimanevo bloccato per un’ora o due", ha affermato Carrera in un’intervista a Legalbet.Massimo Carrera ha allenato lo Spartak Mosca dal 2016 al 2018, periodo in cui. Arrivato in Russia come assistente, è stato promosso a capo allenatore nell’agosto 2016 e, nella stagione successiva,. Nel campionato successivo, il tecnico italiano ha guidato la squadra al terzo posto in campionato e nello stesso piazzamento nel girone di. In, lo Spartak è stato eliminato ai sedicesimi di finale dall’Athletic Bilbao, mentre in Coppa di Russia ha raggiunto le semifinali. L’avventura di Carrera in Russia si è conclusa nell’ottobre 2018, dopo aver conquistato due trofei prestigiosI.Prima di approdare in Russia, Carrera aveva già maturato esperienza come allenatore in Italia., dove nel 2009 è stato nominato coordinatore tecnico del settore giovanile. Nel 2011 è entrato nello staff della prima squadra come collaboratore di. Nella stagione 2012/2013, a seguito della squalifica di Conte e del suo vice Angelo Alessio,. Nel 2014 ha seguito Conte anche nella Nazionale italiana, prima di intraprendere l’avventura in Russia, coronata dai successi con lo Spartak Mosca. Dopo l’esperienza russa, Carrera è tornato in Italia per guidare Bari e Ascoli. Ora, con il desiderio di tornare in Russia e accettare una nuova sfida,nel calcio russo.