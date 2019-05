Massimo Carrera, ex assistente di Conte alla Juve, ex allenatore dello Spartak Mosca, parla a Sportitalia del futuro della panchina bianconera: "Tra Sarri, Inzaghi e Mourinho, alla Juventus vedrei bene il terzo. E' un vincente. Conte? Antonio è un grande allenatore, io ci torneri a lavorarci domani. E' carismatico, ti coinvolge. Ha passione, fa venire la voglia di giocare a calcio. Coinvolge tutto, dallo staff ai giocatori. Li rende una famiglia. Tutti la pensano come lui, diventano come lui. Acquisiscono un unico obiettivo, il suo. Lo dimostra l'Europeo con l'Italia di Euro 2016. Ci sentivamo una famiglia, tutti uniti per lo stesso obiettivo. Inter? Lui può ripartire da qualsiasi squadra. Se mi chiamasse per tornare a lavorare con lui, risponderei di sì"