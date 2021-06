Si chiama Carrington Durham la nuova regina di Beverly Hills. Modella, cantante, tiktoker ha milioni di follower che la seguono cross-platform e che fra bikini, foto al mare, Club House e esports la stanno rendendo un'autentica star.



Lei che è stata una delle fidanzate storiche dello youtuber FaZe, lanciatissimo negli esports con Fifa, Call of Duty e Fortnite, oggi vanta un brand multimilionario. Merito di un fisico da applausi che non fa nulla per nascondere. La conoscevate? Eccola nella nostra gallery.