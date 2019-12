Quando Andy Carroll lasciò il Newcastle per il Liverpool, non vedeva l'ora di tornare. Queste le sue parole riportate da Goal: "Ero infortunato in quel momento, e tutto quello a cui stavo pensando era 'Non superare le visite'! Nel momento in cui sono salito su quell'elicottero, volevo tornare. Sapevo che doveva succedere". Il centravanti inglese, poi, ha ricordato anche una brutta vicenda capitatagli ai tempi del West Ham: "​Ho temuto per la mia vita. Sono stato inseguito per 25 minuti da due persone su una moto con le pistole in vista. Quando ho capito di essere arrivato quasi a casa, ho subito fatto inversione e sono tornato al campo di allenamento del West Ham. Stavo impazzendo. Non ho rispettato i semafori, ho guidato nella direzione opposta… Ero in autostrada e i camion venivano contro di me. In tutto quel tempo la moto è rimasta alla mie spalle. Per fortuna sono riuscito a tornare al campo di allenamento. Quel giorno era il compleanno di mia moglie. Nonostante quello che mi era successo, quella sera siamo usciti. Mi meritavo un buon drink".