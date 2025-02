Caruso al Bayern Monaco, l'agente a CM: "Come se Del Piero fosse andato al Real Madrid a gennaio"

Per spiegare l'importanza del trasferimento di, ha fatto un paragone con il passato:Boom. E non c'è nulla di esagerato, perché prima di volare in Germania la classe '99 è stata una bandiera delle bianconere: ""E' attualmente la giocatrice con più partite nella storia del club a livello femminile - continua il procuratore - la sua maglia è esposta al museo all’Allianz Stadium. Lei e Boattin (oggi nuovo capitano bianconero, ndr) sono state le prime giocatrici a firmare ufficialmente un contratto con la Juventus Women nell’estate 2017".

- La Caruso è una delle assistite dell'Assist Women, azienda di servizi nel calcio femminile che negli ultimi anni ha portato almeno una calciatrice italiana in ognuno dei cinque principali campionati europei. In Serie A sono tra i protagonisti assoluti, in Spagna c'è(Barcellona, oggi in prestito alla Roma) e c'è stata(Atletico Madrid), che ha anche giocato in Ligue 1 al Bordeaux; in Premier ecco- dal 2021 all'Everton - e in Germania al Bayern Monaco è appena arrivata. Siamo davanti a un bivio: 'history makers' o 'game changers'? Probabilmente stanno scrivendo la storia cambiando i meccanismi: "Siamo la prima azienda che ha voluto cambiare le regole del gioco in Italia - ha spiegato Orlandi nella nostra intervista - non deve più essere solo un mercato domestico e di seconda fascia, ma l’Italia e le sue giocatrici meritano importanza anche a livello internazionale".

"Il trasferimento di Arianna Caruso al Bayern Monaco fa bene a tutto il movimento femminile; l'Italia deve essere rispettata per il potenziale che ha, perché oggi le cose stanno migliorando velocemente, ma si può fare ancora molto per progredire. Più italiane andranno all'estero, più si alzerà l'asticella del calcio femminile, la considerazione internazionale verso l’intero movimento e più la Nazionale avrà risonanza".

"Stiamo lavorando da tempo per migliorare la normalità e le consuetudini del passato. Se vogliamo crescere dobbiamo buttare giù ancora tanti muri culturali che esistono nel nostro Paese, e penso che nel momento in cui si riuscirà a superare la diffidenza verso il calcio femminile e ad abbattere gli stereotipi ne beneficeranno tutti, in primis le ragazze".