A pochi giorni dalla finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, il terzino dei Blancos, Daniel Carvajal, ha acceso le polemiche parlando così a ABC di Mohamed Salah: "Non so se Salah o il Liverpool siano in vena di vendetta. Speriamo che non sia un peso importante per lui perdere una seconda finale di Champions League contro il Real Madrid". Il riferimento dello spagnolo è alla finale vinta dalla sua squadra proprio contro i Reds nel 2018.