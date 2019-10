La classe 1999 portoghese è ricca di talenti purissimi. Da Joao Felix a Rafael Leao passando per Gedson Fernandes: giocatori già pronti e che fanno le fortune dei rispettivi club. Ce ne sono altri tre che sono seguiti con grande attenzione dai più importanti club italiani. Si tratta di Trincao del Braga, Florentino e Nuno Santos del Benfica. Questi tre giocatori fanno parte della scuderia di Bruno Carvalho Santos, Ceo dell'agenzia TOF. Agente giovanissimo ma già tra i più influenti in Portogallo, Calciomercato.com ha avuto il piacere di ospitarlo in redazione per una intervista esclusiva.





Carvalho Santos, in Italia si parla molto del suo assistito Florentino. Classe 1999 del Benfica, può raccontarci quelle che sono le sue caratteristiche?

"Florentino è un giocatore fortissimo, ha una grande qualità. E' un calciatore quasi perfetto a livello tattico, oggi è tra i giocatori con la più alta percentuale di palloni recuperati nel campionato portoghese. E' molto intelligente, credo che diventerà il migliore numero 6 del mondo".





La Roma ha provato ad acquistarlo la scorsa estate: perché non è andata a buon fine la trattativa con i giallorossi?

"Florentino ha un progetto condiviso con il Benfica. Questa estate abbiamo deciso che la cosa giusta era rimanere al Benfica perché abbiamo pensato che dovrà andare ancora più preparato in una grande squadra. Tutti i più grandi club europei hanno chiamato per chiedere informazioni su di lui".





Gli scout del Milan sono spesso di stanza all'Estadio da Luz per seguire il Benfica. E' successo sia contro il Porto che con il Lipsia: c'è anche Florentino nella lista degli osservati speciali?



"E' normale che il Milan e altri club europei osservino Florentino. E' un calciatore, in questo momento, di una prospettiva importante. E' stato nominato nella lista dei giovani più forti del mondo. Quindi è una cosa normale che il Milan o altri club lo osservino e facciano domande per lui. Sarà un protagonista del prossimo mercato estivo".





Al Benfica questa estate ha portato Chiquinho, un trequartista di cui si dice un gran bene. Lui e Nuno Santos possono entrare nel giro della nazionale portoghese?

"Si, penso di si. Chiquinho si è infortunato nella partita con il Porto altrimenti penso che sia un titolare del Benfica. E' un giocatore magico, un calciatore diverso, che può fare diversi ruoli: trequartista e mezzala. L'anno scorso alla Moreirense ha fatto il 50% degli assist totali dell'intera rosa. Ha un'importanza molto grande nelle squadre dove gioca. Aveva iniziato molto bene la sua avventura al Benfica facendo gol nella finale di Supercoppa portoghese. Penso che sarà un giocatore che può avere un grande futuro in una squadra italiana".





Ci sono stati già dei sondaggi?

"Si, anche Nuno Santos sta facendo molto bene con la squadra B del Benfica e viene osservato da tanti club".





Un altro suo giocatore di grande prospettiva è Trincao. In Italia lo conosciamo bene perché fu protagonista assoluto nella finale dell'Europeo Under 19 proprio contro i nostri azzurri. Questa estate è stato molto vicino all'Atalanta, conferma?

"In quella squadra c'erano 4 miei giocatori, compreso Pedro Martelo che ora è al Deportivo La Coruna: è fortissimo, è stato la riserva di Rafael Leao che ora è al Milan. Trincao diventerà un top, un giocatore che è stato vicino ad arrivare in Italia, questa è la verità. Io penso che nel prossimo mercato, la prossima estate, andrà via dal Braga se tutto va bene".





Anche la Juventus era molto interessata a lui.

"Si, questo è vero. A gennaio era stato vicinissimo ad andare alla Juve.C'era un progetto diverso da quello che ha al Braga. Si parlava di andare in prima squadra e poi nell'Under 23. Siamo arrivati in trattativa fino all'ultimo giorno di mercato ma poi non si è trovato l'accordo definitivo".





Il Granada sorpresa nella Liga: secondo posto anche grazie al portiere Rui Silva.

"Io penso che il Granada ha costruito un gruppo molto buono. Già l'anno scorso Rui Silva aveva fatto una stagione bellissima, ha vinto il premio come miglior portiere della Segunda division spagnola. Quest'anno è stato imbattuto per 4 partite, è un giocatore molto preparato e vicinissimo alla convocazione con la nazionale portoghese. Sicuramente a fine stagione andrà in un top club".





Non è un suo assistito ma lo conosce molto bene: che prospettiva ha Rafael Leao?



"Io penso che il Milan stia facendo un grande lavoro. Sta prendendo giovani di grande prospettiva. In futuro, con elementi come Leao, può tornare competitivo per vincere il campionato italiano e tornare protagonista in Champions League. Leao è un giocatore molto molto forte, ha fatto benissimo l'anno scorso al Lille. Al Milan avrà sicuramente un grande futuro".





Da esperto di giovani ce n'è è uno che indicherebbe tra quelli meno conosciuti?

"In Portogallo è il Benfica la squadra che sta lavorando molto con i giovani. Tanti giocano in prima squadra, ha Gedson Fernandes che è molto conosciuto e se ne è parlato in ottica Milan. Ha una valutazione importante, con Florentino può fare benissimo e sarà venduto per tantissimi soldi. Il Benfica ha anche Nuno Santos, poi Nuno, Tomas e David Tavares, che sono forti, di ottimo livello. Possono giocare tranquillamente nella serie A italiana e nella nazionale portoghese".