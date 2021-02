Basta affitti: il Milan si compra Casa Milan. Il club rossonero, a distanza di sei anni dall'inaugurazione, ha acquistato l'edificio in cui si trovano la sede del club, lo store ufficiale, la biglietteria, il ristorante, il Museo Mondo Milan e i nuovi 'Studios'. Come riferisce Calcio e Finanza, la società ha usufruito di un'opzione d'acquisto presente nell'accordo stipulato con Vittoria Assicurazioni, precedente proprietario dell'edificio, che permetteva al Milan di acquistare la sede tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 (nel bilancio dei rossoneri al 31 dicembre 2013 si legge: "la società ha ottenuto la concessione di un diritto gratuito di opzione per l’acquisto dell’intero edificio, da esercitarsi dal 1° gennaio 2019, per un periodo di 24 mesi").



Il Milan ha esercitato questa opzione e rilevato Casa Milan per circa 42 milioni di euro. Un'operazione, riferisce C&F, finanziata da Unicredit e che permette al club rossonero di risparmiare oltre 2 milioni di euro annui di canoni di locazione (tra il 2014 e il 2020 il Milan ha speso oltre 15 milioni per l'affitto).