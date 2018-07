Torna in Tv CasaViola. Il programma cult della domenica sera che accompagna il campionato viola da lunedì 9 luglio e per ogni giorno del ritiro della Fiorentina a Moena sarà in diretta su Toscana Tv, canale 18 del digitale terrestre, a partire dalle ore 21, oltre che in diretta streaming su Fiorentinanews.com e sulla pagina FB di ToscanaTv. Una produzione ambiziosa con Lucia Petraroli e i suoi ospiti di spicco in studio che racconteranno day by day tutto ciò che succede in Val di Fassa: la cronaca della preparazione tecnica e atletica, le prime amichevoli della stagione con i principali attori protagonisti del ritiro, i giocatori della Fiorentina. Collegamenti in diretta con gli inviati sulle Dolomiti di Fiorentinanews.com, partner della trasmissione come con Calciomercato.com brand di spicco con il quale faremo il punto sulle ultimissime di mercato.