La famiglia Zaniolo da ieri ha di nuovo l’automobile in garage. Quella sottratta dai ladri mercoledì notte in zona Eur-Torrino, proprio sotto l’abitazione del campione romanista che si era da poco messo a dormire dopo aver visto con mamma Francesca la partita di Champions tra Ajax e Juve. I ladri (forse romanisti), dopo l’appello su Instagram di lady Zaniolo, hanno infatti fatto un passo indietro rimettendo la BMW blu scura esattamente nel posto in cui si trovava la sera del furto. La macchina è stata parcheggiata con dovizia, e senza danni, qualche ora dopo un’altra partita. Quella vinta dalla Roma contro l’Udinese. Francesca Costa, la mamma del talento romanista, ieri mattina ha visto la bella sorpresa quando è uscita di casa. “Bentornata, grazie!” il commento in una Stories su Instagram. "Volevo ringraziare e augurare una buona Pasqua a chi questa notte sotto casa ha rubato la nostra auto” aveva scritto Francesca qualche giorno fa, costretta poi a rispondere (con garbo) sui social a chi le scriveva di non lamentarsi “perché tanto siete ricchi, che vi frega