Rialzare subito la testa e volare agli ottavi del Mondiale Under 20. Non sbaglia il colpo l'Italia del ct Nunziata, che si mette subito alle spalle il ko con la Nigeria di mercoledì e si riscatta rifilando un netto 3-0 alla Repubblica Dominicana. Il tutto sempre nel segno di Cesare Casadei: dopo la doppietta all'esordio col Brasile, l'ex Inter si erge ad assoluto trascinatore pure stasera in Argentina.



Il classe 2003 prima indirizza la sfida al minuto 21, poi sigla il tris finale all'86'. In mezzo, al 54' il raddoppio targato Giuseppe Ambrosino, punta scuola Napoli. L'Italia raggiunge così gli ottavi di finale assieme al Brasile, primo in classifica nel gruppo D degli Azzurri. Fuori la Nigeria, terza alle spalle dell'Italia.