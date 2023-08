Non poteva immaginare un esordio migliore con la maglia del Leicester City, Cesare Casadei: arrivato in prestito dal Chelsea, la mezzala capocannoniere dell'ultimo Mondiale Under 20 ha timbrato il cartellino nei minuti di recupero della gara contro il Cardiff City, consegnando i tre punti alle Foxes che adesso sono prime a punteggio pieno assieme all'Ipswich Town dopo tre giornate.Il gol di Casadei è un mix di senso della posizione ed opportunismo: su un tentativo dalla distanza respinto dalla difesa ospite si è avventato Vardy che però ha perso il rimpallo, la sfera è finita a Casadei che senza pensarci due volte l'ha scaraventata in rete. Casadei è entrato al minuto 62 al posto del nazionale nigeriano Wilfried Ndidi.