Che fine aveva fatto? Il giovane centrocampista classe 2003 di cui si parlava un gran bene che lper 20 milioni (15+5 di bonus) cedendolo al Chelsea, che ne ha fatto un tassello delle giovanili. La stagione surreale dei Blues ha catalizzato tutte le attenzioni, nel frattempo Casadei è statoin Championship per fargli assaggiare il calcio dei grandi e i risultati, a giudicare dallanella prima gara del Mondiale Under 20 in Argentina, sono ottimi.Non gli chiedete se rimpiange la Serie A: in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Cesare ha ammesso di guardare più al calcio inglese di cui fa già parte che a quello italiano: ", il campionato dove gioco. Sto cominciando a guardare più quelli". Sì, ma come ha giocato in Championship? Casadei è stato quasi sempre presente nella seconda parte di stagione sotto, ex centrocampista di Manchester United, Liverpool e proprio Inter, ma non è riuscito ad evitare ai suoi la, la terza serie inglese.e proverà a rientrare nella rosa stellare (per adesso solo sulla carte) allestita da Todd Boehly.Prima del prestito, con le giovanili del Chelsea Casadei aveva fatto registrare, con anche un paio di espulsioni a tradirne l'animo impetuoso sul campo. Si è allenato anche con la prima squadra, e se gli si domanda chi lo ha colpito, ne viene fuori: "Mi piacciono i giocatori con le mie caratteristiche, quindi molto fisici.". Adesso l'obiettivo è far arrivare più avanti possibile l'Italia al Mondiale Under 20, dopo l'esordio con l'Under 21 a fine marzo. Poi le vacanze in Emilia Romagna, con la famiglia, prima di rituffarsi nel suo mondo inglese.