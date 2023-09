Cesare Casadei, centrocampista italiano in prestito dal Chelsea al Leicester in Championship, la seconda divisione inglese, ha parlato a Cronache di Spogliatoio:



"Dell’interesse del Chelsea l’ho saputo da un post su Instagram. Non sapevo se ci fosse qualcosa di

concreto o meno. C’è voluto un po’ di tempo per chiudere la trattativa. Mi vedo bene qua in

Inghilterra: in estate c’è stata la possibilità di tornare in Italia però insieme al Chelsea abbiamo

pensato che restare fosse la soluzione migliore per crescere. Nell’ultimo anno hanno investito molto

sui giovani, vogliono costruire un progetto a lungo termine, per questo è normale che ci siano delle

difficoltà. Mi vedo in Inghilterra e spero di riuscire già dal prossimo anno a esordire in Premier con

il Chelsea".