e nel sontuoso cammino della squadra di Nunziata c'è indubbiamente la firma di. Da Ravenna alla gloria in azzurro, la lunga parabola del classe 2003 che a suon di prestazioni e gol si è imposto come capocannoniere e tra i migliori giocatori - se non il migliore in assoluto - del torneo. Lo dicono i numeri,. Il norvegese però di mestiere fa l'attaccante, è un predatore e il gol lo ha nel DNA, come dimostrato ampiamente a Salisburgo, Dortmund e ora a Manchester., ma mai come in questa kermesse mondiale ha dimostrato nuovamente di poter essere una minaccia offensiva di primo livello, ricordando la doppia cifra raggiunta nell'ultimo anno con la Primavera dell'Inter. Ha ancora una partita per provare ad agganciare Haaland e una doppietta nella finale con l'Uruguay farebbe sicuramente ancor più felice l'Italia perché la avvicinerebbe a un successo storico, ma che ci riesca o meno non cambierà le valutazioni sulle sue qualità e i piani per il suo futuro.- La scorsa estate isborsati dalper strapparlo all'erano stati bollati come eccessivi, a distanza di un anno i giudizi sono completamente cambiati. E non solo per l'exploit al Mondiale Under 20, convincente anche il periodo in prestito alnonostante la retrocessione del club. Terminato il cammino con gli azzurrini, Casadei tornerà a Londra e con i Blues deciderà i prossimi passi per il futuro. Difficile, ma non impossibile, che il ventenne possa essere confermato agli ordini di Pochettino, più probabile invece un nuovo prestito che possa permettere all'ex nerazzurro di trovare continuità.ci sono diversi club interessati al ragazzo e pronti a effettuare un sondaggio, ma l'idea dei Blues è un'altra:e anche in questo caso sono diverse le possibilità: daldi De Zerbiche vanta ottimi rapporti con i londinesi (e ha appena salutato Mac Allister) all'fino alle. Tutti discorsi che veranno affrontati al rientro in Inghilterra, ora Casadei ha una missione: battere l'Uruguay e vincere il Mondiale con l'Italia, magari con una doppietta per eguagliare il record di Haaland.