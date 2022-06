Direttamente dal settore giovanile dell’, centrocampista classe 2003, sta smuovendo le acque in massima serie e potrebbe rivelarsi un fattore importante in chiave mercato., si è subito imposto sia per il suo fisico – un “ragazzino” che sfiora il metro e novanta di altezza – sia per le sue ottime doti da centrocampista, abile nel ruolo di mezzala in posizione più arretrata, ma anche come trequartista, a supporto delle punte. Ottimo fiuto del gol: in Nazionale Under 19 ha messo a segno 3 reti in 9 partite; con l’Inter Primavera ha collezionato 26 presenze, 8 reti e 3 assist nella stagione 2020/2021, e ben 35 presenze, 15 reti e 4 assist nel campionato 2021/2022. Una stagione proficua quella appena conclusa, nella quale il giovane calciatore di Ravenna si è laureato Campione d’Italia Primavera, grazie anche al suo gol del pareggio contro la Roma nella finale scudetto, ed ha ottenuto il premio MVP della fase finale del campionato.Empoli, Sassuolo e Torino vorrebbero veder giocata da Marotta la carta Casadei nella partita per l’acquisto di alcuni elementi che interessano il dirigente dell’Inter, tra cui Scamacca e Bremer. Ma, si può al massimo parlare di un prestito. Il club nerazzurro sa che cedere con troppa facilità un giocatore come Casadei rappresenterebbe una mossa azzardata in ottica futura: il ragazzo con un po’ d’esperienza in più rispetto a quella acquisita finora potrebbe rivelarsi un elemento utile per un futuro in prima squadra. Ad essere consapevole di ciò è Simone Inzaghi, che a febbraio lo aveva già convocato contro il Sassuolo.. Le trattative di mercato che lo riguardano non sono circoscritte infatti al solo campionato italiano, ma sono giunte fino alla Premier League. Come riportato da Sky Sport, nei giorni precedentiPer le contendenti è quindi arrivato il momento di valutare seriamente la possibilità di accettareimposta dai vertici dell’Inter, altrimenti sarà molto complicato pensare di vedere Casadei in una maglia diversa da quella nerazzurra.