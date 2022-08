Addio inaspettato e doloroso. Casemiro e il Real Madrid si sono salutati tra lacrime e commozione. Il centrocampista brasiliano ha deciso di accettare la corte del Manchester United e ha salutato la Casa Blanca: "Quando me ne sono andato dal Sao Paulo avevo ben chiaro che sarei arrivato a giocare nella prima squadra del Real Madrid. A Madrid ho costruito la mia vita, la mia famiglia. Ho vinto tanti titoli, ma la cosa più importante è stata allenarmi ogni giorno qui al Real. Con Modric e Kroos abbiamo ottenuto grandi risultati, mi sono goduto il calcio e un giorno tornerò sicuramente in questo club per restituire tutto l'affetto che ho ricevuto, continuando ad apportare il mio aiuto. Spero sia un arrivederci".



IL SALUTO DI PEREZ E LE LACRIME DI ANCELOTTI - Anche il presidente Florentino Perez ha voluto esprimere il suo pensiero: "Non ho mai pensato che potesse arrivare questo giorno. Casemiro, sei diventato uno dei miti del Real Madrid. Ricordo che mi dicesti che ti sarebbero bastate 5 partite per dimostrare le tue qualità. Beh, non sono state 5, ma 336 con 18 titoli e 5 Champions League in bacheca". Il tecnico Carlo Ancelotti non è riuscito a trattenere le lacrime.