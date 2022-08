Mina Bonino, la compagna del centrocampista del Real Madrid Federico Valverde, si era molto affezionata al brasiliano Casemiro, autentica colonna del club blanco che ha deciso di trasferirsi al Manchester United. La Bonino, sui propri social, ha condiviso lo screen di un suo messaggio all'ormai ex compagno di Valverde: "Gil de mierda! No te vayas", che si può tradurre con un "Stupido b*****dp, non te ne andare!", detto ovviamente in tono scherzoso. Non è bastato, purtroppo per Mina, a fargli cambiare idea...



