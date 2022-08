Casemiro si sta per trasferire dal Real Madrid al Manchester United, come ha confermato anche Carlo Ancelotti in conferenza stampa. Secondo la stampa inglese e quella spagnola, l'affare andrà in porto per la cifra di 70 milioni di euro. Non è un record assoluto per un calciatore over 30 (Casemiro è un classe 1992), ma si piazza al secondo posto di questa speciale classifica. Di seguito la Top 10 dei trasferimenti over 30, considerando solamente il costo del cartellino, così come riportata da TuttoJuve.com.



