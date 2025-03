Casertana-Foggia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Le 3 sconfitte consecutive rimediate dal, in casa rossonera, hanno fatto nuovamente fatto riemergere lo spettro Playout. Nella trentaquattresima giornata del Girone C di Serie C pugliesi chiamati a non sbagliare sul campo della, reduce dal ko di Monopoli maturato nel finale ma che con un successo accorcerebbe in classifica proprio sulla squadra di Zauri.Falchetti in corsa per tentare di salvarsi senza passare per lo spareggio retrocessione col Messina, in un trenino creatosi nei bassifondi che coinvolge siciliani, rossoblù, Latina e che appunto - in base all'esito della sfida del 'Pinto' - rischia di includere anche i satanelli.

