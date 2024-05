Casertana-Juventus Next Gen: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Casertana-Juve Next Gen su NOW

GUARDA SU NOW

Segui Casertana-Juve Next Gen su SKY

GUARDA SU SKY

Il gol all'andata di Curcio a tempo scaduto, alla vigilia del return match contro la, pone lain una situazione di favore. Ad Alessandria i falchetti hanno vinto 1-0 ed ora, essendo anche testa di serie, potranno volare al secondo turno della fase nazionale deianche perdendo con una rete di scarto in casa oppure pareggiando. Le somme, visto che non sono previsti i tempi supplementari, si tireranno al 90'.Casertana-Juve Next Gen sarà visibile in tv su Sky Sport (canale numero 256) e disponibile in diretta streaming sia su NOW che utilizzando Sky Go.Venturi; Calapai, Celiento, Sciacca, Anastasio; Casoli, Proietti, Toscano; Carretta, Curcio, Tavernelli.

Daffara; Savona, Stramaccioni, Muharemovic; Comenencia, Hasa, Damiani, Salifou, Rouhi; Sekulov, Guerra.