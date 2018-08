La Pro Vercelli ci prova per Gazzi (Alessandria). Pordenone e Samb hanno chiuso lo scambio Stanco-Lulli. Ghinassi (Prato) si accasa alla Lucchese. Il Gubbio prende Campagnacci (Siena). Scatenata la Ternana: ecco Frediani (Parma) e Furlan (Brescia). Colpo Polidori (Pro Vercelli, era al Trapani) per la Viterbese. Passi avanti della Casertana per Castaldo e D’Angelo (Avellino): in arrivo anche Liviero (Cittadella). Bis Paganese con Amadio (Perugia) e Garofalo (Cavese). Il Francavilla si assicura Vrdoljak (Bisceglie). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Matera vuole De Marchi (Aprilia). Giron (Bisceglie) si accasa al Potenza. Petermann (Sicula Leonzio) firma per la Reggina. D’Ursi (Bisceglie) e Casoli (Matera) vicinissimi al Catanzaro. Scatenato il Trapani che prende Fiordaliso (Torino) e Dini (Parma), scambia Marcone (era alla Pro Vercelli) per Tulli con il Teramo e rivuole Madonia (Francavilla).