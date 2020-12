E' probabilmente questa la domanda dalla quale bisognerebbe partire per analizzare quello che è successo tra Casertana e Viterbese, con i campani che hanno dovuto giocare una partita di campionatonella giornata di ieri). E' chiaro che, che ha visto una delle squadre in campo. Il risultato finale, ovviamente, è stato unafin dall'inizio, che si è giocata contro tutti quelli che sono i valori fondamentali dello sport. Ma lasciando per un attimo da parte le valutazioni 'di pancia' e scavando più nel dettaglio, si scopre che forse era difficile fare qualcosa di diverso per le istituzioni finite al centro della burrasca.Già, perché in questo particolare momento storico, nel quale nulla, in nessun ambito, è più come prima,che devono necessariamente guardare ben oltre il buon senso. Questo perché c'è da far fronte ad una situazione del tutto eccezionale, all'interno della quale solo(che in talune situazioni possono sembrare anche palesemente ingiuste dal punto di vista morale, come in questo caso) possono garantire uno sviluppo delle normali attività, e in questo caso dei campionati. Il rischio di interpretare in maniera lassista una norma per un caso straordinario e quindi, in parole povere, di chiudere un occhio,, che potrebbe mettere a rischio l'intero sistema calcistico al tempo del Covid., seguendo alla lettera il regolamento. La vera domanda, che anche la Casertana sembra essersi posta, èper imporre un isolamento della squadra e concedere quindi alla Serie C un assist istituzionale per rimandare(soprattutto per la presenza in campo di diversi giocatori con la febbre). E proprio in questo senso si metterà in moto anche la macchina giudiziaria, come annunciato da Ansa: ''La Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) potrebbe aprire questa mattina un'indagine in relazione alla partita del campionato di Lega Pro, disputata domenica allo stadio Pinto di Caserta, fra Casertana e Viterbese, nella quale la squadra di casa è scesa in campo con nove uomini, causa 'focolaio' con 15 calciatori positivi, schierando due atleti febbricitanti che, dopo la partita, sono risultati positivi al Covid. I tamponi molecolari ai due giocatori con decimi di febbre (il test è stato effettuato anche a un terzo atleta, risultato però negativo) erano stati effettuati nell'immediato pre-partita dalla Asl, il cui personale era intervenuto su richiesta del medico sociale della Casertana''., come ha specificato il presidente Ghirelli: '', che prevedono che si giochi se il club abbia almeno 13 calciatori in rosa, compreso un portiere, non colpiti dal Covid-19; in tale conteggio devono essere considerati squalificati e infortunati. Questa regola nel corso della stagione è stata già applicata in varie occasioni, vedi Palermo e Catania dello scorso 9 novembre''. Il quadro si delinea in modo sempre più chiaro, quindi, perchéE quindi è statoscendere in campo e giocare.e sotto diversi punti di vista: a partire dal conteggio dei giocatori squalificati, fino ad arrivare alla partecipazione alla gara di, ovvero potenziali elementi infettanti in grado di mettere a repentaglio la salute propria, dei compagni di squadra e degli avversari, in un periodo storico come questo. In questo senso, le remore sono tante e la sensazione che il regolamentoquanto prima è sempre più forte. Ma fino a quando si vivrà in questo regime di incertezze e anormalità, sarà necessario seguire le regole per garantire che il mondo non si fermi del tutto.