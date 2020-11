Appassionata di "Fitness & Wellness", come recita il suo claim su Instagram, la bellissima Casey Fleyshman, in arte Casey Love (@caseylovesfitness), è una delle influencer più seguite sul web in questo settore. Al suo seguito di 788mila followers su IG, Casey propone ogni giorno le sue foto dedicate alla salute e al benessere fisico, mostrando un corpo in perfetta forma. In tenuta da palestra, da tempo libero o in costume da bagno, gli scatti che ritraggono Casey sono anche molto sensuali e divertenti! La preferite con i capelli sciolti o raccolti?



SCORRI LA GALLERY PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI CASEY LOVE!