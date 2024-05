Getty

Cash a sorpresa: "Né Lewandowski, né Grealish: Zielinski il più forte con cui ho giocato"

38 minuti fa



Zielinski meglio di Lewandowski e Grealish. Parola di Matty Cash, laterale dell’Aston Villa e compagno di nazionale del centrocampista del Napoli.



In occasione dell’intervista rilasciata a talkSport, il calciatore dei Villans ha risposto alla domanda sul giocatori più forte con cui ha giocato finora in carriera.



A sorpresa, Cash non ha citato né Lewandowski, compagno con la Polonia, né Grealish, con cui ha giocato all’Aston Villa, ma Piotr Zielinski, centrocampista della nazionale polacca in procinto di passare a parametro zero dal Napoli all’Inter.



"È incredibile. Onestamente si potrebbe pensare a Grealish e ovviamente a Lewandowski, la cui carriera parla da sola. Ma è Zielinski il miglior giocatore con cui ho giocato. Quando lo vedi giocare pensi: 'Wow'. Ho sempre giocato con lui da quando vesto la maglia della nazionale della Polonia. Non seguo molto il calcio italiano e quindi non lo conoscevo. Ma sicuramente è il migliore col quale abbia mai giocato".