Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, sempre più persone, come ogni anno, sono pronte a tuffarsi negli acquisti di regali e doni da scambiarsi, anche in questo particolare 2020 in cui sono vietati i cenoni e le grandi feste in famiglia. La decisione di prolungare l’orario di apertura dei negozi fino alle 21 contribuisce alla possibilità di fare spese cercando di evitare quanto più possibile gli assembramenti.. Alcuni tweet sono anche molto simpatici, come quello di un utente che consiglia di affidarsi ai server diper far funzionare correttamente l’app, e altrettanto simpatica può essere definita la risposta del profilo ufficiale dell’applicazione.. L’apertura di Pornhub cadde nel vuoto, perché alla fine nessuno scelse di chiedere effettivamente aiuto. Chissà che in questo periodo natalizio gli eventi possano prendere una piega diversa. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano la Stampa, Pornhub sarebbe sempre disponibile ad aiutare l’Italia, in modo da far fronte alle tantissime richieste di attivazione di attivazione dell’app IO e favorire in questo modo le spese degli italiani. Non ci resta che vedere come evolverà questa vicenda.