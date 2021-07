Niente tournée in Florida e niente match con l'Inter per l'Arsenal: come riferisce The Athletic, i Gunners hanno riscontrato positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra e per questo hanno annullato la partenza per gli USA.



IL PROGRAMMA - Da programma, la squadra di Arteta avrebbe dovuto affrontare i nerazzurri il prossimo 25 luglio, per poi sfidare il 28 la vincente tra Everton e Millonarios. Il debutto in Premier League è invece previsto per il 13 agosto contro il Brentford.